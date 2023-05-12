План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду — Finance.ua
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План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду

Казна та Політика
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План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду
План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду
У квітні поточного року дещо погіршилося виконання плану щодо власних доходів Пенсійного фонду від ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Хоча недобір за місяць становив 3,9 млрд грн, але накопичений у першому кварталі цього року запас залишається значним. План за січень-квітень було перевиконано на 12,4% (+14,2 млрд грн).
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Проти аналогічного періоду минулого року власні доходи ПФУ зросли на 21,7%, або 24,7 млрд грн.
Усі доходи Пенсійного фонду за перші 4 місяці становили 249,5 млрд грн, з них:
  • 138,4 млрд грн власних доходів;
  • 82,9 млрд грн трансферту з державного бюджету (+42,4% проти 4 місяців минулого року);
  • 19,7 млрд грн коштів на виплату ЖКГ-субсидій;
  • 8,5 млрд грн коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
«На сьогодні фінансовий стан Пенсійного фонду дає змогу виконувати всі зобов’язання щодо виплати пенсій, страхових платежів, житлових пільг і субсидій», — зазначив Гетманцев.
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Головним чинником зростання власних надходжень до ПФУ залишаються виплати військовим, а також поступове відновлення ринку праці. На 2023 рік, за останнім прогнозом НБУ, номінальні зарплати мають зрости на 22% (проти 6% 2022 року). Порівняно з минулим роком зайнятість теж відновлюється, хоча і повільними темпами. 2023 року рівень безробіття має скоротитися до 18% проти 21% минулого року.
Нагадаємо, у квітні на пенсійні виплати спрямували 57,1 млрд грн, що на 0,9% (0,5 млрд грн) менше коштів, витрачених у березні - 57,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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