Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем — Finance.ua

Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем Сьогодні 05:16 — Фондовий ринок

Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем

Південна Корея спрямовує рекордні для неї $19 мільярдів на зміцнення свого сектора чипів. Це особливо позитивна новина для компаній Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc.

Про це пише Bloomberg.

Довідка. SK Hynix — південнокорейський виробник напівпровідникової продукції. За обсягами виробництва чипів памʼяті посідає друге місце у світі після Samsung Electronics., яка намагається лідирувати в індустрії. Компанія тає все більш конкурентоспроможною.

Південнокорейська програма сприянню сектору мікросхем включає, зокрема, фінансову підтримку інвестицій та податкові пільги для виробників.

Акції Samsung у Сеулі зросли на 1,4% після оголошення, яке зробив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, а акції SK Hynix зросли приблизно на 3%.

Рекордна програма підтримки виробників зʼявилася на тлі того, як уряди США і Китаю витрачають мільярди на залучення і стимулювання виробничих проєктів мікросхем.

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Уряди активно інвестують, оскільки напруженість між Вашингтоном і Пекіном загрожує перервати глобальне постачання компонентів, критичних для більшості сучасних пристроїв і військових технологій.

Мікросхеми використовуються в радіоелектроніці, медицині, авіабудівництві, автомобілебудуванні, військовій промисловості. Без них не обходиться виробництво навіть смартфона iPhone.

theБабель За матеріалами:

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