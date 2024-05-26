Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем — Finance.ua
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Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем

Фондовий ринок
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Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем
Південна Корея інвестує кошти у виробництво мікросхем
Південна Корея спрямовує рекордні для неї $19 мільярдів на зміцнення свого сектора чипів. Це особливо позитивна новина для компаній Samsung Electronics Co. і SK Hynix Inc.
Про це пише Bloomberg.
Довідка. SK Hynix — південнокорейський виробник напівпровідникової продукції. За обсягами виробництва чипів памʼяті посідає друге місце у світі після Samsung Electronics., яка намагається лідирувати в індустрії. Компанія тає все більш конкурентоспроможною.
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Південнокорейська програма сприянню сектору мікросхем включає, зокрема, фінансову підтримку інвестицій та податкові пільги для виробників.
Акції Samsung у Сеулі зросли на 1,4% після оголошення, яке зробив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, а акції SK Hynix зросли приблизно на 3%.
Рекордна програма підтримки виробників зʼявилася на тлі того, як уряди США і Китаю витрачають мільярди на залучення і стимулювання виробничих проєктів мікросхем.
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Уряди активно інвестують, оскільки напруженість між Вашингтоном і Пекіном загрожує перервати глобальне постачання компонентів, критичних для більшості сучасних пристроїв і військових технологій.
Мікросхеми використовуються в радіоелектроніці, медицині, авіабудівництві, автомобілебудуванні, військовій промисловості. Без них не обходиться виробництво навіть смартфона iPhone.
За матеріалами:
theБабель
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