У новій серії смартфонів Samsung Galaxy S25 з’явиться зручна функція — Finance.ua

У новій серії смартфонів Samsung Galaxy S25 з’явиться зручна функція Сьогодні 20:41 — Фондовий ринок

У новій серії смартфонів Samsung Galaxy S25 з’явиться зручна функція

Серія Samsung Galaxy S25 викликає ажіотаж завдяки появі потенційно новаторської функції - «Штучного інтелекту батареї». Ця інноваційна технологія спрямована на збільшення терміну служби батареї майбутніх флагманських телефонів, особливо Galaxy S25 Ultra. Чутки, що оточують цю нову функцію, передбачають значне покращення продуктивності акумулятора без шкоди для загальної функціональності пристрою. Давайте заглибимося в деталі та наслідки цієї захоплюючої розробки.

Серія Galaxy S24 встановила високий стандарт завдяки програмному комплексу Galaxy AI. Повідомляється, що це внесло значний внесок у операційний прибуток Samsung у першому кварталі 2024 року. Технологія, яка дебютувала у серії Galaxy S24, була добре прийнята як користувачами, так і критиками. Успіх Galaxy AI можна пояснити його здатністю плавно інтегрувати можливості штучного інтелекту до різних аспектів смартфона, від редагування фотографій до мовного перекладу.

Вплив Galaxy AI на ландшафт смартфонів значний, оскільки він встановлює новий стандарт інтеграції штучного інтелекту в мобільні пристрої. Прагнення Samsung постійно покращувати та розширювати Galaxy AI за допомогою оновлень програмного забезпечення та співпраці з галузевими партнерами гарантує, що користувачі продовжуватимуть отримувати вигоду з останніх досягнень у галузі технологій штучного інтелекту.

Концепція, що лежить в основі «Battery AI», полягає у використанні штучного інтелекту для інтелектуального управління фоновими завданнями та системними ресурсами, тим самим заощаджуючи електроенергію та збільшуючи термін служби батареї. Хоча конкретних відомостей про те, як працює ця функція, поки що недостатньо, ранні звіти припускають, що користувачі можуть очікувати помітного збільшення продуктивності акумулятора на 5−10% зручності роботи користувача.

Успіх «Battery AI» залежить від взаємодії передових апаратних компонентів, таких як нейромережевий процесор (NPU), та передових програмних алгоритмів. Використовуючи обчислювальну потужність таких компонентів, як процесори Snapdragon 8 Gen 4 та Exynos 2500, Samsung прагне розкрити нові можливості в оптимізації роботи акумулятора .Взаємодія апаратного та програмного забезпечення відіграє ключову роль у підвищенні загальної ефективності та швидкодії Galaxy серії S25.

itechua За матеріалами:

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