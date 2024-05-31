Пісторіус анонсував новий пакет озброєнь для України на €500 мільйонів — Finance.ua

Пісторіус анонсував новий пакет озброєнь для України на €500 мільйонів Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Пісторіус анонсував новий пакет озброєнь для України на €500 мільйонів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував постачання Україні нового пакета військових засобів на суму 500 млн євро, до якого увійдуть ракети до систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, безпілотники, БМП та снайперські рушниці.

Про це Пісторіус сказав на спільному з українським колегою Рустемом Умєровим брифінгу в Одесі.

Очільник оборонного відомства Німеччини висловив повагу до Збройних сил України та їхньої волі боротися проти російської агресії.

Читайте також Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги

«Ми готові надавати подальшу допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання військових матеріальних засобів на суму пів мільярда євро, які незабаром будуть доправлені. Ми готові також продовжити постачання крилатих ракет до IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, а також безпілотників, які відіграють велику роль у Чорному морі», — сказав Пісторіус.

Окрім того, міністр оборони Німеччини повідомив про намір надати запчастини для танків Leopard, 18 колісних гаубиць і боєприпасів для стрілецької зброї.

Пісторіус також зазначив, що ФРН протягом року надасть Україні додаткові танки Leopard-1, Leopard-2 і допомагатиме з підтриманням їх технічного стану та ремонтом. Україна отримає додаткові БМП та зенітні самохідні артилерійські установки.

Міністр оборони Німеччини розповів, що сьогодні під час відвідання снайперського полігону українські військові розповіли йому про потребу в додаткових снайперських рушницях.

«Ми готові доправити найближчими днями кілька сотень снайперських рушниць. Окрім того, ми вже думаємо про те, щоб виділити додатково ще сотню таких рушниць», — поінформував Пісторіус.

Насамкінець він запевнив, що Німеччина налаштована на те, щоб надавати військову допомогу і в наступні роки.

Як повідомлялось, бюджетом ФРН передбачено на військову допомогу Україні в цьому році 7,1 млрд євро, але днями міністр оборони Борис Пісторіус запросив додатково 3,8 млрд. Рішення має бути ухвалено в червні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.