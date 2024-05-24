Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги — Finance.ua

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зокрема, Німеччина передала Україні партію з 20 бойових машин піхоти Marder разом із боєкомплектом, танки, безпілотники.

Міноборони Німеччини оновило перелік військової допомоги Україні, до якого увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

34 безпілотні літальні апарати RQ-35 Heidrun;

20 безпілотних літальних апаратів Vector;

111 гвинтівок CR 308;

80 високоточних гвинтівок HLR 338;

20 кулеметів MG3 для встановлення на танки Leopard;

540 штурмових гвинтівок MK 556;

8 500 155-мм снарядів;

1,75 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї;

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 ARV;

один мостоукладальний танк Biber;

16 танкерів Mercedes-Benz Zetros;

два мінні плуги;

одна броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs;

чотири танки для розмінування 1 MC.

Крім того, планується відправити три реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Додамо, що міністерство оборони Німеччини готує додатковий запит на 3,8 млрд євро для військової допомоги України, оскільки виділені раніше 7,1 млрд євро військової допомоги майже повністю розплановані. Німеччина використовує цю суму для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості.

Гроші також будуть спрямованіна фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українській армії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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