Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський — Finance.ua

Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський

Вчора 14:33 — Казна та Політика

Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання післявоєнної відбудови.

Про це він сказав у відеозвернені, додавши, що мета — не просто відновити все, що було зруйноване, а й розв’язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами.

"Сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час повномасштабної війни. Обговорили комплекс питань. Зокрема, відбудову нашої країни. Вже опрацьовуємо всі деталі, щоб проект післявоєнної відбудови реалізовувався швидко, максимально ефективно",- повідомив Зеленський.

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Президент підкреслив, що від місцевої влади очікують конкретних запитів і пропозицій.

«Щоб ми могли говорити предметно з нашими партнерами, з Європейським Союзом, з міжнародними донорами. Громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла, усіх пошкоджених обʼєктів. Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організувати викуп готового житла», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що мета — не просто відновити все, що було зруйноване окупантами. А й розв’язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами тощо.

«Щоб усі військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на державу, були забезпечені власним житлом. Заслухали сьогодні на Конгресі доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців. Щодо взаємодії між центральною та місцевою владою у громадах, які тимчасово окуповані», — розповів Зеленський.

Також за його словами обговорили питання розвитку територіальної оборони й координацію між місцевою владою та правоохоронцями.

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