Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський

Вчора 14:33Казна та Політика
367
Післявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - ЗеленськийПіслявоєнна відбудова: всі, хто працюють на державу, мають бути забезпечені житлом - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання післявоєнної відбудови.
Про це він сказав у відеозвернені, додавши, що мета — не просто відновити все, що було зруйноване, а й розв’язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами.
"Сьогодні відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Перше засідання за час повномасштабної війни. Обговорили комплекс питань. Зокрема, відбудову нашої країни. Вже опрацьовуємо всі деталі, щоб проект післявоєнної відбудови реалізовувався швидко, максимально ефективно",- повідомив Зеленський.
Читайте також
Президент підкреслив, що від місцевої влади очікують конкретних запитів і пропозицій.
«Щоб ми могли говорити предметно з нашими партнерами, з Європейським Союзом, з міжнародними донорами. Громади мають надати всю інформацію щодо зруйнованого житла, усіх пошкоджених обʼєктів. Обговорили, як і в якій послідовності будувати, як організувати викуп готового житла», — сказав Зеленський.
Він наголосив, що мета — не просто відновити все, що було зруйноване окупантами. А й розв’язати застарілі проблеми, які є з житловими чергами тощо.
Місце для вашої реклами
«Щоб усі військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, усі, хто працює на державу, були забезпечені власним житлом. Заслухали сьогодні на Конгресі доповіді щодо якнайшвидшого забезпечення житлом переселенців. Щодо взаємодії між центральною та місцевою владою у громадах, які тимчасово окуповані», — розповів Зеленський.
Також за його словами обговорили питання розвитку територіальної оборони й координацію між місцевою владою та правоохоронцями.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

За матеріалами: УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.