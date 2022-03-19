У KSE сказали, скільки часу може піти на відбудову України — Finance.ua

У KSE сказали, скільки часу може піти на відбудову України

Вчора 08:30 — Казна та Політика

Ворог завдав величезної шкоди інфраструктурі українських міст. На її повне відновлення піде чимало часу.

Критичну інфраструктуру можна буде поновити навіть протягом року, якщо правильно організувати роботу.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла віцепрезидентка Київської школи економіки Наталія Шаповал.

Вона зазначила, що якщо країни-партнери України допомагатимуть нам своїми кращими технологіями та будівництвом, то критичні об’єкти можна відновити навіть за декілька місяців. Зокрема мовиться про допомогу Сполучених Штатів, Канади, деяких європейських країн.

Однак важливо, як підкреслила Шаповал, щоб не збільшувалась кількість регіонів, з якими сталось те, що з Маріуполем, Сумами чи Харковом.

Довідка Finance.ua:

згідно з попередніми розрахунками, зараз на відновлення в Україні всього, що понівечив агресор, попередньо потрібно понад 500 мільярдів доларів США;

збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною рф проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оцінює аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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