Після перемоги Україна стане потужним магнітом для європейських інвестицій – IFC — Finance.ua
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Після перемоги Україна стане потужним магнітом для європейських інвестицій – IFC

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Щоб інвестори вже сьогодні без остраху приходили в Україну, нам потрібні дієві інструменти страхування воєнних ризиків, а після війни в України є шанс стати потужним магнітом для інвестицій.
Як передає кореспондент Укрінформ, на цьому наголосила керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина під час другого Міжнародного форуму сталого розвитку.
«План відновлення України містить кілька амбітних програм, виконання яких потребуватиме залучення і міжнародних фінансів, і коштів приватного сектору. Гроші є, і після нашої перемоги, я впевнена, їх стане навіть більше. Україна стане потужним магнітом для європейських інвестицій», — зазначила Волошина.
За її словами, одним з доказів того, що інвесторів цікавить наша країна навіть зараз, коли тут ведуться воєнні дії, є присутність в Україні IFC.
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«IFC надавала нашим клієнтам фінансування в перші місяці війни і продовжує підтримувати український бізнес. Минулого тижня ми підписали з Horizon Capital угоду про створення ще одного інвестфонду. Ми маємо зобов’язання, які взяли на себе щодо українського відновлення», — розповіла керівниця IFC в Україні.
Також вона повідомила, що кілька інвесторів вже готові розпочати свої проєкти в Україні, не чекаючи закінчення гарячої фази війни. Єдине, що вони «готові ризикнути не на Сумщині чи Харківщині», а розглядають можливість для інвестицій у прикордонних областях на заході країни.
Наразі стримує інвестиційний потік, за словами Волошиної, відсутність дієвого інструменту із страхування воєнних ризиків.
«Але я знаю, що український уряд разом зі MIGA (Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, входить до групи Світового банку. — ред.) вже працюють над створенням механізму страхування інвестицій в умовах війни», — підкреслила вона.
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Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 мільйонів доларів для інвестицій в Україну та Молдову.
Як повідомлялося, Україна хоче залучити до проєктів відбудови України компанії, інвестиції та технології з усього світу.
За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна разом із міжнародними фінансовими організаціями розробляє декілька інструментів страхування воєнних ризиків. Такі інструменти дозволять забезпечити прихід міжнародних компаній ще до завершення бойових дій.
За матеріалами:
Укрінформ
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