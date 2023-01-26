Після перемоги першим викликом буде вирівнювання прожиткового мінімуму в Україні, — нардеп — Finance.ua
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Після перемоги першим викликом буде вирівнювання прожиткового мінімуму в Україні, — нардеп

Особисті фінанси
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Після перемоги першим викликом буде вирівнювання прожиткового мінімуму в Україні, — нардеп
Після перемоги першим викликом буде вирівнювання прожиткового мінімуму в Україні, — нардеп
Держава виконує всі соціальні гарантії перед українцями під час війни. На цьому наголосив перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу Freeдом.
"Всі соціальні зобов’язання, які бере на себе держава, щодо багатодітних сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, ми виконуємо. Це завдяки насамперед грошовій допомозі, яку нам надають міжнародні партнери...
Нині найбільший виклик — рівень інфляції, який минулого року був зафіксований на рівні 30%, але реально він був ще вищим. І щоб українці не втратили купівельну спроможність, але, зокрема, і найменш забезпечені громадяни — це та функція, яку зараз виконує держава. І я впевнений, що так буде й цього року. Минулого року було виплачено всі пенсійні та всі соціальні виплати", — сказав нардеп.
Цимбалюк заявив, що після перемоги першим викликом буде вирівнювання прожиткового мінімуму.
«Насправді, фінансово зараз немає джерела фінансування для того, щоб підняти прожитковий мінімум. Тому ми сподіваємось, що після нашої перемоги першим викликом буде вирівнювання реального прожиткового мінімуму з тим, що приймається у всіх розрахунках. Йдеться не лише про соціальні виплати. Прожитковий мінімум розраховується, виходячи з різних 100 позицій виплат, штрафів, пенсій та субсидій. Тому це дуже важлива складова», — додав Цимбалюк.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялося, що прожитковий мінімум в Україні відірваний від реальності, адже він не враховує потреби людей за поточними цінами. Але щоб це виправити, слід змінювати соціальну підтримку;
  • нагадаємо, з 1 грудня прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 грн
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За матеріалами:
Freeдом
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