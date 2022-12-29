Прожитковий мінімум в Україні відірваний від реальності, але щоб це виправити слід змінювати соціальну підтримку - експерт — Finance.ua

Прожитковий мінімум в Україні відірваний від реальності, але щоб це виправити слід змінювати соціальну підтримку - експерт Сьогодні 08:05 — Казна та Політика

Прожитковий мінімум в Україні відірваний від реальності, але щоб це виправити слід змінювати соціальну підтримку - експерт

Прожитковий мінімум в Україні відірваний від реальності, але щоб це виправити слід змінювати соціальну підтримку.

Про це розповіла заступниця директора ЦЕС Марія Репко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

З 1 грудня прожитковий мінімум для працездатних осіб почав становити 2684 грн. За словами Репко, ця цифра відірвана від реальності і не враховує потреби людей за поточними цінами.

Це просто цифра, до якої прив’язано різні варіанти різних виплат. Наприклад, індексація оплати праці, мінімальний розмір пенсії за віком, максимальний розмір допомоги по безробіттю і так далі.

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«Але переглянути прожитковий мінімум сам по собі зараз, на жаль, неможливо. Якщо просто підвищити його до, скажімо, 10 тис., то це збільшить видатки бюджету на відповідні статті в чотири рази. Щоб десь знайти ці кошти доведеться піднімати податки, а це зараз означатиме знищення українських підприємств», — пояснює експертка.

На її думку, вирішувати проблему можна і потрібно через комплексну реформу соціальної підтримки. Її варто розробляти вже, не чекаючи закінчення війни.

«Щоб наблизити до розміру реального прожиткового мінімуму виплати тим, хто працювати не може, наприклад, за станом здоров’я, через догляд за хворим або через особливий період в житті, потрібно щоб ті, хто в змозі працювати та забезпечувати себе, вийшли на роботу і перестали залежати від соцдопомоги», — зазначила експертка.

На її думку, така реформа може містити кілька ключових моментів.

«Перший — реабілітаційні заходи, що дозволять людям повернутися до здорового життя. Другий — заходи на ринку праці та в освіті дорослих, які б допомогли людям із особливим станом здоров’я почати з часом забезпечувати себе. Третій момент — потрібно спонукати працювати тих людей, які вже зараз можуть фізично себе забезпечити (або навіть повністю забезпечують), але тривалий час отримують допомогу, прив’язану не до реальних доходів отримувача, а до настання певного випадку в житті чи характеристики отримувача», — пояснила Репко.

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