Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало — Finance.ua

Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало Сьогодні 10:45 — Банківські метали

Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало

Золото різко змінило динаміку на ринку. На дорогоцінний метал впливають очікування трейдерів щодо дій одного із ключових регуляторів у США.

Ціни на золото впали

Вартість золота стрімко обвалилася. Трейдери зосередили увагу на центральному банку США. Про це пише Bloomberg. Хоч ще минулого тижня дорогоцінний метал зафіксував наймасштабніше за 20 місяців зростання цін.

Вони очікують на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Це пов’язано з тим, що ділова активність у США зростає найшвидшими темпами з квітня 2022 року. Про це свідчить останній звіт.

Нагадаємо, що американський центральний банк почав цикл з пом’якшення монетарної політики лише у вересні 2024 року.

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Загалом золото подешевшало майже на 2%. Ціна на дорогоцінний метал опустилася нижче за 2700 доларів за унцію. Наразі трейдери ігнорують слабкий долар. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2682,05 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої золотої ради. Водночас з початку року золото подорожчало на майже 30%.

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