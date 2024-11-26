Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало

Банківські метали
92
Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало
Після найбільшого зростання за 20 місяців: чому золото різко подешевшало
Золото різко змінило динаміку на ринку. На дорогоцінний метал впливають очікування трейдерів щодо дій одного із ключових регуляторів у США.

Ціни на золото впали

Вартість золота стрімко обвалилася. Трейдери зосередили увагу на центральному банку США. Про це пише Bloomberg. Хоч ще минулого тижня дорогоцінний метал зафіксував наймасштабніше за 20 місяців зростання цін.
Вони очікують на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Це пов’язано з тим, що ділова активність у США зростає найшвидшими темпами з квітня 2022 року. Про це свідчить останній звіт.
Нагадаємо, що американський центральний банк почав цикл з пом’якшення монетарної політики лише у вересні 2024 року.
Читайте також
Загалом золото подешевшало майже на 2%. Ціна на дорогоцінний метал опустилася нижче за 2700 доларів за унцію. Наразі трейдери ігнорують слабкий долар. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2682,05 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої золотої ради. Водночас з початку року золото подорожчало на майже 30%.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.