Ціни на золото можуть встановити новий історичний рекорд: прогноз на 2025 рік — Finance.ua

Ціни на золото можуть встановити новий історичний рекорд: прогноз на 2025 рік Сьогодні 08:25 — Банківські метали

Ціни на золото можуть встановити новий історичний рекорд: прогноз на 2025 рік

Золото, яке цього року фіксувало рекорд за рекордом, може ще більше зрости в ціні з січня 2025 року. Принаймні це прогнозують експерти з UBS.

Експерти швейцарського банку UBS очікують на істотне зростання цін на золото у 2025 році. Аналітики не лише поділилися новим прогнозом для золота, але й назвали фактори, які будуть найбільше впливати на ринок.

Про це пише Investing.com

На думку фахівців, ціни на золото до кінця 2025 року можуть зрости до 2900 доларів за тройську унцію. Подорожчанню дорогоцінного металу допоможуть такі фактори:

Повернення до влади у США Дональда Трампа;

Зростання глобальної невизначеності.

Наразі історичний максимум, якого досягнуло золото, — це понад 2800 доларів за унцію. Новий піковий рівень зафіксували на ринку наприкінці жовтня.

До слова, у 2024 році золото стрімко зростало в ціні. З січня дорогоцінний метал подорожчав майже на 28%, інформує MarketWatch . На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2643 долари за унцію на спотовому ринку, за даними Всесвітньої золотої ради.

Крім того, в UBS очікують, що золото продовжить зростати в ціні у 2026 році. Експерти очікують, що ціни на золото зростуть до 2950 доларів за унцію.

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