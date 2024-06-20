Після двох світових гігантів в Україну заходить французька оборонна група — Finance.ua

Після двох світових гігантів в Україну заходить французька оборонна група Сьогодні 14:37 — Фондовий ринок

Після двох світових гігантів в Україну заходить французька оборонна група

Французька промислова група Thales, що спеціалізується на авіаційному оборонному обладнанні, підписала три угоди з Україною.

Про це повідомляється на сайті компанії. Дві угоди стосуються співпраці з Укроборонпромом, одна — з FRDM.

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У першій угоді оголошується про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, «яке полегшить поставку та експлуатацію обладнання з портфеля оборонних систем Групи, включно з радіоелектронною боротьбою, а також тактичним комунікаційним обладнанням, системами ППО і радарами», йдеться в повідомленні.

Друга угода стосується радіоелектронної боротьби, де Thales забезпечить широке обслуговування, тестування і спеціалізоване навчання.

«Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дасть змогу скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність», — пояснюють у компанії.

В окремій, третій угоді, підписаній з українським виробником дронів FRDM, Thales має намір спільно розробити і виготовити безпілотну авіаційну систему, здатну нести і запускати боєприпаси.

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«У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнять підтримку Thales у забезпеченні боєготовності України. Thales — давній партнер українських Збройних Сил. Ми співпрацюємо понад 10 років. Спочатку в галузі радіоелектронної боротьби, а потім розширившись до широкого спектра програм», — прокоментував Паскаль Суріс, старший виконавчий віцепрезидент з міжнародного розвитку Thales.

Довідка Finance.ua:

Thales Group — міжнародна промислова група, що випускає інформаційні системи для авіакосмічного, військового та морського застосування;

американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів;



французько-німецький конгломерат KNDS 7 червня 2024 року оголосив про створення підприємства в Україні. Як розповіли міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус, дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку і боєприпаси на українській території.



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