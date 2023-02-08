Пішки в Румунію: в Чернівецькій області затримали 13 втікачів — Finance.ua
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Пішки в Румунію: в Чернівецькій області затримали 13 втікачів

Кримінал
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У Чернівецькій області затримали 13 чоловіків, які намагались втекти з України та пішки дійти до Румунії.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«До Румунії не дісталися: нещасливу тринадцятку дорогою затримали прикордонники», — йдеться у повідомленні.
У Чернівецькій області прикордонники зупинили два мікроавтобуси, що прямували у бік Румунії. Під час перевірки транспорту з’ясувалося, що 13 пасажирів, віком від 22 до 52 років, планували пішки перетнути кордон до сусідньої держави на одній з гірських ділянок Карпат.
Щоб притягнути порушників до відповідальності, їх доставили до прикордонного підрозділу. Відео за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію. Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня. Про це повідомивнародний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів.
За матеріалами:
Finance.ua
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