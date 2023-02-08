Пішки в Румунію: в Чернівецькій області затримали 13 втікачів — Finance.ua

Пішки в Румунію: в Чернівецькій області затримали 13 втікачів Сьогодні 09:33 — Кримінал

У Чернівецькій області затримали 13 чоловіків, які намагались втекти з України та пішки дійти до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«До Румунії не дісталися: нещасливу тринадцятку дорогою затримали прикордонники», — йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій області прикордонники зупинили два мікроавтобуси, що прямували у бік Румунії. Під час перевірки транспорту з’ясувалося, що 13 пасажирів, віком від 22 до 52 років, планували пішки перетнути кордон до сусідньої держави на одній з гірських ділянок Карпат.

Щоб притягнути порушників до відповідальності, їх доставили до прикордонного підрозділу. Відео за посиланням

Довідка Finance.ua:

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