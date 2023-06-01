Пільги по ПДВ для IT-бізнесу не повернуться — Finance.ua

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Пільги по ПДВ для IT-бізнесу не повернуться

Особисті фінанси
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Пільги по ПДВ для IT-бізнесу не повернуться
Пільги по ПДВ для IT-бізнесу не повернуться
Верховна Рада та уряд не повернуть пільгу з ПДВ-оподаткування IT-бізнесу, дія якої закінчилась 1 січня 2023 року. Таку думку висловив Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, під час вебінару «Бронювання. Мобілізація. Податки ФОП в IT».

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«Була пільга, вона закінчилась. Момент, коли її можна було повернути, минув. Єдиний варіант — прийняти це як даність», — зазначив Ярослав Железняк.
Він додав, що спільна позиція щодо оподаткування IT вже не зміниться: пільги по ПДВ та іншим податкам не повернуться.
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Можна ходити та просити повернути цю пільгу кожного з депутатів по одному або всіх разом — ситуації це не допоможе. Проти виступає Міністерство фінансів, яке посилається на зобов’язання України перед партнерами — не змінювати податкову політику, і «цей бан неможливо обійти», додав нардеп.
Залишається варіант публічного тиску на президента через виступи на форумах, заяви асоціацій, ефірні коментарі та публікації в медіа.
«Інше не спрацює», — підкреслив Железняк.
Нагадаємо, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року IT-бізнес був звільнений від сплати податку на додану вартість (ПДВ) відповідно до прикінцевих положень (п.26−1 п. 2 р. XX) Податкового кодексу України.
За матеріалами:
Speka
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