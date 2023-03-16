Комітет ВР підтримав законопроєкти щодо звільнення від ПДВ військових товарів — Finance.ua

Комітет ВР підтримав законопроєкти щодо звільнення від ПДВ військових товарів Сьогодні 09:31 — Казна та Політика

Комітет ВР підтримав законопроєкти щодо звільнення від ПДВ військових товарів

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому два законопроєкти, які звільняють від ПДВ операції із ввезення товарів для потреб безпеки та оборони.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«За результатами засідання комітету рекомендовано прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання або ввезення товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони у період воєнного стану.

Законопроєктами передбачено звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з п.29 ч.1 статті 1 Закону України «Про оборонні закупівлі».

Згідно із пояснювальною запискою, зокрема, йдеться про постачання пороху, вибухових речовин, спеціальної хімії для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спецпризначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, військових кораблів та катерів.

Очікується, що прийняття законопроєктів дозволить підвищити ефективність реалізації зовнішньоекономічних проєктів з забезпечення критичних потреб Сил оборони України в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах. А також забезпечить можливість ЗСУ та інших військових та правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки.

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