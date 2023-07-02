Пільги на «комуналку» для багатодітних сімей: що важливо знати у 2023 році — Finance.ua

Пільги на «комуналку» для багатодітних сімей: що важливо знати у 2023 році Сьогодні 17:09 — Особисті фінанси

Пільги на «комуналку» для багатодітних сімей: що важливо знати у 2023 році

Багатодітні сім'ї мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

На які послуги надаються пільги

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);

на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Пільги надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

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Призначається пільга на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

«Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2023 році це 3760 грн)», — наголошують у Пенсійному фонді.

Які документи подати

Документом, що підтверджує право багатодітної сім'ї на отримання пільг, є відповідне посвідчення. На його підставі багатодітна родина включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Багатодітним сім'ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі:

заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

декларації про доходи сім'ї пільговика;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).

У разі звернення за наданням пільги не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, до заяви додаються документи, що підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім'ї за фактичною адресою (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла тощо).

Як звернутися

Подати необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

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