Ціни на черешню в Україні наразі є найвищими за останні 10 років — Finance.ua
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Ціни на черешню в Україні наразі є найвищими за останні 10 років

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Ціни на черешню в Україні наразі є найвищими за останні 10 років
Ціни на черешню в Україні наразі є найвищими за останні 10 років
Ціни на черешню в Україні почали стрімко знижуватись — лише за останні два дні середня гуртова вартість впала з 200 до 150 гривень за кілограм.
Про це повідомляє EastFruit із посиланням на дані ринку «Шувар».
Попри таке здешевлення, нинішній рівень цін залишається рекордно високим за останнє десятиліття. Для порівняння, 27 травня 2023 року черешню продавали по 135 грн/кг, у 2020-му — по 60 грн, у 2019-му — 35 грн, а в 2016-му — лише 25 грн за кілограм.
Причиною високих цін стали заморозки під час цвітіння плодових дерев і нетипово холодна погода в травні. За даними Укргідрометцентру, середня температура в другій декаді місяця була на 4−6 градусів нижчою за кліматичну норму — це одна з найхолодніших весняних декад за останні 30 років. Через це сезон достигання черешні затримався майже на три тижні.
Ще тиждень тому на ринках продавали виключно імпортну черешню — за шаленими цінами від 1200 до 1500 грн/кг. Тепер на полиці почала надходити вітчизняна продукція, що й спричинило цінове падіння.
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За матеріалами:
ua.news
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