Коли можуть припинити виплату пільг на оплату ЖКП: три випадки — Finance.ua

Коли можуть припинити виплату пільг на оплату ЖКП: три випадки
Для припинення виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг існують три підстави.
Про них нагадали в Пенсійному фонді України.
Ці підстави передбачені постановою Кабміну від
17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі».
Отже, припинити пільги можуть у разі:
- відповідної заяви пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання;
- у разі призначення пільговику житлової субсидії — з місяця, що настає за місяцем призначення субсидії;
- у разі смерті пільговика — з місяця, що настає за місяцем смерті.
Нагадаємо, раніше було дві форми виплати субсидій: готівкова та безготівкова. Зміни, що набули чинності у січні цього року, стосуються пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі. Тоді кошти нараховували на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг.
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З січня пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуватимуть у грошовій готівковій формі через Пенсійний фонд України. Пенсіонери отримуватимуть виплати шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина отримує пенсію. Пільговики, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг отримають на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в Ощадбанку.
Як отримати пільги?
- органи Пенсійного фонду України самостійно інформують пільговика про відкриття рахунку в банку;
- потрібно звернутися до Ощадбанку для укладення договору про відкриття банківського рахунку, щоб одержати кошти з такого рахунку;
- якщо ви бажаєте отримати пільги на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, то потрібно звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ.
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