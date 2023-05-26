Коли можуть припинити виплату пільг на оплату ЖКП: три випадки — Finance.ua

Коли можуть припинити виплату пільг на оплату ЖКП: три випадки Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Коли можуть припинити виплату пільг на оплату ЖКП: три випадки

Для припинення виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг існують три підстави.

Про них нагадали в Пенсійному фонді України.

Ці підстави передбачені постановою Кабміну від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі».

Отже, припинити пільги можуть у разі:

відповідної заяви пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання;

у разі призначення пільговику житлової субсидії — з місяця, що настає за місяцем призначення субсидії;

у разі смерті пільговика — з місяця, що настає за місяцем смерті.

Нагадаємо, раніше було дві форми виплати субсидій: готівкова та безготівкова. Зміни, що набули чинності у січні цього року, стосуються пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі. Тоді кошти нараховували на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг.

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у грошовій готівковій формі через Пенсійний фонд України. Пенсіонери отримуватимуть виплати шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина отримує пенсію. Пільговики, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг отримають на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в З січня пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуватимутьчерез Пенсійний фонд України. Пенсіонери отримуватимуть виплати шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина отримує пенсію. Пільговики, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг отримають на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в Ощадбанку

Як отримати пільги?

органи Пенсійного фонду України самостійно інформують пільговика про відкриття рахунку в банку;

потрібно звернутися до Ощадбанку для укладення договору про відкриття банківського рахунку, щоб одержати кошти з такого рахунку;

якщо ви бажаєте отримати пільги на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, то потрібно звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ.

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