В Україні змінили правила надання субсидій — Finance.ua

В Україні змінили правила надання субсидій Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

В Україні змінили правила надання субсидій

Кабінет Міністрів змінив правила надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій. Більшість новацій буде реалізовано Пенсійним фондом без звернення громадян.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Що передбачає документ:

можливість призначення субсидії особам, які не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами;

у разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;

можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини — зареєстрованим, задекларованим або фактичним;

для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії російської федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії;

обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника — відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;

зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.

Більшість змін, пов’язаних зі запровадженням зазначених новацій, буде реалізовано органами Пенсійного фонду України без звернення громадян. Однак деяким одержувачам житлових субсидій для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення її розміру потрібно звернутись до Фонду. Зокрема, це стосується представників домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується спеціальними документами.

Також громадянам, які одержують субсидії, варто пам’ятати про необхідність інформувати органи Фонду щодо змін у майновому стані чи складі родини, якщо це впливає на призначення субсидії.

Подати необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

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