Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду — Finance.ua

Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду Вчора 17:40 — Особисті фінанси

Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду

Станом на 2024 рік у Німеччині проживає рекордна кількість зареєстрованих біженців — близько 3,55 мільйона осіб. За даними федерального уряду, які надійшли у відповідь на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, це на 124 тисячі більше, ніж роком раніше (3,42 млн у 2023-му). Приблизно кожен третій із зареєстрованих має українське походження.

Про це пише Deutsche Welle.

Скільки серед них українців

За офіційними підрахунками, близько 1,2 мільйона осіб прибули з України. Окрім них:

710 тисяч людей отримали статус біженця згідно з Женевською конвенцією;

43 тисячі визнані особами, які мають право на притулок;

ще 197 тисяч осіб перебувають під забороною на депортацію, з яких понад 130 тисяч — з Афганістану.

Упродовж 2024 року до Німеччини прибуло 124 тисячі нових біженців, з яких 108 тисяч — українці. Водночас близько 200 тисяч осіб мають залишити країну. Однак, за словами депутатки Бундестагу Клари Бюнгер, 178 тисяч із них досі перебувають на території ФРН у статусі тимчасового перебування.

Голосування щодо міграційної політики

28 травня в німецькому парламенті планується розгляд двох законопроєктів, які можуть змінити підходи до міграційної політики.

Перший документ передбачає скасування можливості отримати громадянство через три роки в разі «виняткової інтеграції». Урядова коаліція, водночас, планує зберегти чинну норму, яка дозволяє отримати громадянство за п’ять років із можливістю мати подвійне громадянство.

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Другий законопроєкт передбачає обмеження щодо возз’єднання сімей для біженців із тимчасовим статусом — приїзд членів родини буде заборонено протягом перших двох років. Винятки можливі у складних життєвих ситуаціях.

Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добриндт, ці ініціативи мають на меті зменшити міграційний потік і сигналізувати про зміну політики в цьому напрямку.

Довідка Finance.ua:

Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців і запровадити жорсткіші умови підтримки. Зміни охоплюють зменшення виплат, нові штрафи за безробіття, обмеження програм возз’єднання сімей і посилення контролю на кордонах;

середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро);

нові платіжки за комунальні послуги сильно вдарять по гаманцю квартиронаймачів у Німеччині.

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