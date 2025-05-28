Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду — Finance.ua

Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду
Станом на 2024 рік у Німеччині проживає рекордна кількість зареєстрованих біженців — близько 3,55 мільйона осіб. За даними федерального уряду, які надійшли у відповідь на запит фракції Лівої партії в Бундестазі, це на 124 тисячі більше, ніж роком раніше (3,42 млн у 2023-му). Приблизно кожен третій із зареєстрованих має українське походження.
Про це пише Deutsche Welle.
Скільки серед них українців
За офіційними підрахунками, близько 1,2 мільйона осіб прибули з України. Окрім них:
- 710 тисяч людей отримали статус біженця згідно з Женевською конвенцією;
- 43 тисячі визнані особами, які мають право на притулок;
- ще 197 тисяч осіб перебувають під забороною на депортацію, з яких понад 130 тисяч — з Афганістану.
Упродовж 2024 року до Німеччини прибуло 124 тисячі нових біженців, з яких 108 тисяч — українці. Водночас близько 200 тисяч осіб мають залишити країну. Однак, за словами депутатки Бундестагу Клари Бюнгер, 178 тисяч із них досі перебувають на території ФРН у статусі тимчасового перебування.
Голосування щодо міграційної політики
28 травня в німецькому парламенті планується розгляд двох законопроєктів, які можуть змінити підходи до міграційної політики.
Перший документ передбачає скасування можливості отримати громадянство через три роки в разі «виняткової інтеграції». Урядова коаліція, водночас, планує зберегти чинну норму, яка дозволяє отримати громадянство за п’ять років із можливістю мати подвійне громадянство.
Другий законопроєкт передбачає обмеження щодо возз’єднання сімей для біженців із тимчасовим статусом — приїзд членів родини буде заборонено протягом перших двох років. Винятки можливі у складних життєвих ситуаціях.
Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добриндт, ці ініціативи мають на меті зменшити міграційний потік і сигналізувати про зміну політики в цьому напрямку.
Довідка Finance.ua:
- Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців і запровадити жорсткіші умови підтримки. Зміни охоплюють зменшення виплат, нові штрафи за безробіття, обмеження програм возз’єднання сімей і посилення контролю на кордонах;
- середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро (брутто), тобто, на місяць це близько 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45 358 євро);
- нові платіжки за комунальні послуги сильно вдарять по гаманцю квартиронаймачів у Німеччині.
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