Пільгове розмитнення: які платежі потрібно врахувати при купівлі авто — Finance.ua

Пільгове розмитнення: які платежі потрібно врахувати при купівлі авто

Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Пільгове розмитнення: які платежі потрібно врахувати при купівлі авто

Вартість пригнаного з Європи автомобіля може значно відрізнятися від очікувань українського покупця — аж до 50% від заявленої ціни.

Як пише UBR.ua , експерти попереджають, що на підсумковий цінник вплине не тільки комплектація, пробіг та загальний стан машини, а й додаткові витрати на доставку, митне оформлення, сертифікацію, пенсійний збір та ін.

«Якщо говорити суто про вартість розмитнення, то ці платежі зараз дорівнюють „нулю“. Проте скасування митних платежів не означає скасування формальностей. Вони залишаються, і необхідно їх дотримуватися», — коментує голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

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Експерт зазначає, що підсумкова ціна готового автомобіля в середньому «виллється» плюс $1000 до виставленої ціни. І причина — у витратах, що супроводжують легалізацію автомобіля.

В цілому, якщо машина купується в Європі, спочатку її необхідно зняти з обліку, отримати тимчасові (транзитні) номерні знаки та оформити страховку, якщо вона не йде в комплекті з номерними знаками (залежить від країни). Далі заповнюється експортна декларація, за нею український брокер подає попередню митну декларацію, і лише після цього можна буде оформити остаточну декларацію та отримати підтвердження від митниці.

Наступним етапом стане проходження сертифікації та отримання сертифіката відповідності, а також постановка автомобіля на облік, проходження експертного огляду, отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію. Все це спричинить доплату в «кілька сотень доларів» без урахування доставки.

«Оскільки більшість чоловіків невиїзні, їм потрібно буде ще замовляти доставку автомобіля. Відповідно, у когось ця послуга потягне ще на кілька сотень доларів. І навіть якщо їхати самому — витрати все одно будуть: харчування, проживання, ночівля, заправка машини і т.д.», — наголошує Бучацький.

Таким чином, до вартості автомобіля доведеться додати щонайменше $500, якщо завозити його самостійно, і до $1500 — за допомогою посередників, каже експерт.

Проте навіть з урахуванням таких доплат закон про пільгове розмитнення надав можливість українцям стати власниками автомобіля справді за максимально прийнятними цінами.

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