Рада планує повернути мита на ввезені в Україну автівки — Finance.ua

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Рада планує повернути мита на ввезені в Україну автівки

Вчора 10:00Казна та Політика
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Рада планує повернути мита на ввезені в Україну автівкиРада планує повернути мита на ввезені в Україну автівки
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.
Про це відомо зі сторінки законопроєкту № 7311.
Цим законопроєктом пропонується низка податкових та митних змін, зокрема — збільшення військового збору вдвічі з 1,5% до 3% та дозвіл на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).
В частині митних платежів парламент пропонує відновити оподаткування, яке діяло до початку квітня для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також для транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного обігу.
Крім того, «старе» оподаткування хочуть повернути для підприємств, що не сплачують ввізне мито.
Документ ініційовано головою та членами податкового комітету ВРУ.
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Нагадаємо, у пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, вже ввезено понад 19 тисяч авто — це спричиняє проблеми для ввезення гуманітарної допомоги та зброї для України.
Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, через що у чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.
Розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита тепер можна лише на шести пунктах пропуску, аби гумдопомога могла безперешкодно пересуватися кордоном, але водії порушують нові правила.

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За матеріалами: Економічна Правда
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