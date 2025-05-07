Підвищення зарплат поліцейським у 2025 році: що відомо — Finance.ua

Підвищення зарплат поліцейським у 2025 році: що відомо Сьогодні 17:19 — Особисті фінанси

Підвищення зарплат поліцейським у 2025 році: що відомо

Заробітна плата поліцейських є важливим елементом системи матеріального забезпечення працівників правоохоронних органів. Її розмір залежить від багатьох факторів, зокрема посади, звання, вислуги років та регіон служби.

Про це повідомляють Факти ICTV.

, який має на меті оновити підхід до формування зарплат у Національній поліції. Його ключова мета — зробити службу в поліції привабливішою завдяки підвищенню заробітної плати та створенню більш стабільних умов праці, що також має зменшити відтік кадрів. У березні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 6506−1 , який має на меті оновити підхід до формування зарплат у Національній поліції. Його ключова мета — зробити службу в поліції привабливішою завдяки підвищенню заробітної плати та створенню більш стабільних умов праці, що також має зменшити відтік кадрів.

Що передбачає законопроєкт про підвищення зарплат поліцейським:

мінімальний оклад. Законопроєкт визначає, що посадовий оклад поліцейського не може бути нижчим за десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи. На 2025 рік ця сума становить 30 280 грн;

надбавки за вислугу. Передбачено щомісячну доплату залежно від стажу служби. Наприклад, при 1−2 роках — 5%, а за понад 25 років служби — до 50%;

додаткові виплати. До загального доходу також включаються надбавки за спеціальні звання, доступ до держтаємниці, наукові ступені та премії. Останні не можуть перевищувати 30% посадового окладу.

Розмір надбавки визначатиметься тривалістю служби:

від 1 до 2 років — 5%;

від 2 до 4 років — 10%;

від 4 до 7 років — 15%;

від 10 до 13 років — 20%;

від 13 до 19 років — 25%;

від 19 до 25 років — 45%;

понад 25 років — 50%.

Відповідно до законопроєкту, поліцейські, які тимчасово проходитимуть службу за кордоном, отримуватимуть грошове забезпечення у національній валюті, а також винагороду в іноземній валюті відповідно до норм і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Поліцейські, яких відряджатимуть до інших органів державної влади, установ чи організацій або прикомандировуватимуть згідно, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за займаною посадою в органі чи установі відрядження, а також інші види грошового забезпечення, передбачені цим законом.

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Метою ініціативи є підвищення престижу професії поліцейського, залучення кваліфікованих спеціалістів, а також стимулювання до ефективної та сумлінної роботи.

Щоб відбулося підвищення окладів поліцейських, законопроєкт мають розглянути у другому читанні та остаточно затвердити. Після цього очікується впровадження нової моделі грошового забезпечення.

ICTV За матеріалами:

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