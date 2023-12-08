Підвищення тарифу на передачу електроенергії буде коштувати економіці понад 13 млрд, — нардеп Вчора 21:21 — Енергетика

Підвищення тарифу на передачу електроенергії буде коштувати економіці понад 13 млрд, — нардеп

Сумарні втрати економіки від пропонованого зайвого підвищення тарифу «Укренерго» на передачу та на диспетчерське управління за розрахунками Федерації роботодавців України складуть 13,2 млрд грн в 2024 році.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«Це значні кошти, які могли б бути інвестовані або сплачені у вигляді податків. Очевидно, що підвищення призведе до зниження конкурентоздатності української продукції і, як наслідок, до втрати ринків збуту, скорочення працівників і зменшення валютних надходжень від експорту. Це є неприпустимим», — сказав він.

Іншим аргументом проти зміни тарифів Кисилевський називає прогнозоване зростання ВВП в 2024 році. Зокрема, Нацбанк передбачає зростання на 3,6%, Міністерство економіки — на 5%. Збільшення ВВП супроводжується зростанням споживання електроенергії, а відповідно — обсяг передачі електроенергії мережами Укренерго зросте. Тож є підстави вважати, що надходження Укренерго зростуть навіть при незмінному розмірі тарифів.

«Я вважаю пропоноване підвищення необґрунтованим і виступаю за збереження тарифів Укренерго на існуючому рівні», — резюмував Кисилевський.

Довідка Finance.ua:

НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/мВт.год та на диспетчеризацію — 100,37 грн/мВт.год. При тому, що цього року тарифи на передачу та диспетчеризацію зростали вже тричі, і стали на вищими на 40% та 54% відповідно;

очікується, що кошти від підвищення Укренерго спрямує на погашення кредитів. Водночас, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, що компанія може вдатися до реструктуризації боргу.



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