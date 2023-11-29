До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС

Енергетика
97
До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС
До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС
Збільшення з 1 грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС — це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», — зазначив міністр.
Герман Галущенко неодноразово наголошував на необхідності збільшення можливостей для імпорту електроенергії в Україну, зокрема під час міжнародних зустрічей.
«Я дякую європейським партнерам і особливо єврокомісару Кадрі Сімсон та очільникам системних операторів Європи за підтримку України у цьому питанні. Консолідація наших зусиль дозволить не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, але і зміцнити загальну енергетичну безпеку континенту», — додав очільник Міненерго.
Також Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, який змінив статус синхронізації з «випробувального» на «постійний», що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.