До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС — Finance.ua

До 1,7 ГВт: збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС
Збільшення з 1 грудня пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС — це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості», — зазначив міністр.
Герман Галущенко неодноразово наголошував на необхідності збільшення можливостей для імпорту електроенергії в Україну, зокрема під час міжнародних зустрічей.
«Я дякую європейським партнерам і особливо єврокомісару Кадрі Сімсон та очільникам системних операторів Європи за підтримку України у цьому питанні. Консолідація наших зусиль дозволить не тільки втримати українську енергосистему протягом ще однієї зими, але і зміцнити загальну енергетичну безпеку континенту», — додав очільник Міненерго.
Також Герман Галущенко відзначив важливість рішення Регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E, який змінив статус синхронізації з «випробувального» на «постійний», що є важливим кроком до повної інтеграції української електромережі з європейською.
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