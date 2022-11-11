Підвищена грошова допомога від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн — Finance.ua

Підвищена грошова допомога від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Підвищена грошова допомога від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн

ООН разом з Благодійним фондом «Право на захист» розпочали грошові виплати для українців. Вони отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 грн.

Нова допомога від ООН передбачена для тих, хто не отримував раніше виплат від міжнародних організацій. Українці, які реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають гроші лише за три місяці (6600 грн).

Хто може отримати підвищену допомогу від ООН

Насамперед допомогу отримають вразливі категорії українців, а також ті, хто найбільше постраждав від війни:

родини (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів;

постраждалі домогосподарства від раптових обстрілів;

родини, які втратили члена родини або засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення військових дій.

Також допомогу можуть отримати переселенці, які перемістились більш як 30 днів тому та мають дохід, менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей; в родині є особи з інвалідністю; домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою); є вагітні жінки та жінки з дітьми до двох років; мають людей похилого віку (55+ років) в родині.

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Як подати заявку

Подати заявку можна в Києві, Київській (Бровари, Ірпінь, Буча), Харківській та Чернігівській областях. На Київщині працює мобільна група, ще дві — на Чернігівщині. Зовсім скоро організація фонду почне роботу на Харківщині та почне приймати заявки.

Адреси пунктів збору даних можна дізнатися за посиланням

Які документи потрібні для підвищеної допомоги від ООН

При реєстрації на грошову допомогу від ООН повинні бути присутні всі члени родини, які постраждали та отримуватимуть допомогу, з оригіналами документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки (картки єПідтримка не підходять);

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Під час реєстрації надається також номер телефону, на який здійснюватимуться виплати. Представники фонду можуть провести невелике інтерв’ю, інформація буде конфіденційною та занесеною в базу Благодійного фонду «Право на захист».

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