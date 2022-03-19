Підтримка МВФ, Світового банку, ЄС та Європейського інвестбанку: Україна за останні дні отримала $2 млрд та €1 млрд — Finance.ua
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Підтримка МВФ, Світового банку, ЄС та Європейського інвестбанку: Україна за останні дні отримала $2 млрд та €1 млрд

Вчора 20:03Казна та Політика
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Підтримка МВФ, Світового банку, ЄС та Європейського інвестбанку: Україна за останні дні отримала $2 млрд та €1 млрдПідтримка МВФ, Світового банку, ЄС та Європейського інвестбанку: Україна за останні дні отримала $2 млрд та €1 млрд
У п’ятницю, 18 березня, Україна отримала 300 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, за останні дні країна отримала від МВФ (Міжнародного валютного фонду), Світового банку, ЄС, Європейського інвестбанку та іноземних урядів 2 млрд доларів і 1 млрд євро.
«Вдячний віцепрезиденту Європейської Ккомісії Валдісу Домбровскісу, який максимально сприяв швидкому отриманню вкрай необхідних коштів. Загалом, за останні дні маємо вже майже 2 млрд дол США та більше 1 млрд євро. Це підтримка від МВФ, Світового банку, ЄС, ЄІБ та іноземних урядів», — написав міністр у Facebook.
Він додав, що днями було отримано підтвердження надання Україні грантових коштів від низки країн Європи. Марченко також вказав на окремий фронт діяльності міністерства — санкційний.
«Спілкуюся з міжнародними інвестбанками та фондами. Як результат, маємо реакцію від Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC та Barclays. Усі вони скорочують свою присутність у країні-агресорі та працюють над подальшими санкціями, про що отримали особисті підтвердження від керівництва компаній», — підсумував глава Мінфіну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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