Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін подання заяв на компенсацію за втрачений врожай — Finance.ua

Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін подання заяв на компенсацію за втрачений врожай Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

Підрив Каховської ГЕС: уряд продовжив термін подання заяв на компенсацію за втрачений врожай

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 вересня 2023 року продовжив термін подання заяв на отримання компенсації за врожай, втрачений внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, до 31 жовтня 2023 року.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Внесено зміни до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай. Продовжено, з метою надання можливості більшій кількості населення, що постраждало, отримати грошову допомогу за втрачений врожай строк подання заяви та інших документів для постраждалих осіб до 31 жовтня 2023», — написав він.

Мельничук додав, що уряд також дозволив комісії протягом 20 робочих днів розглядати подані заяви, здійснювати обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, та складати відповідний акт.

Передбачається, що облдержадміністрації (обласні військові адміністрації) ухвалюватимуть рішення про нарахування допомоги до 30 листопада 2023 року.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України на засіданні 4 серпня 2023 року затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай. На виплати буде спрямовано 271,5 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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