Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію — Finance.ua

Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію

Мешканці Херсонської області, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування Каховської дамби почали отримувати компенсації від держави та ООН.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки», — сказано в повідомленні.

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Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Як повідомила представниця організації з кластера ООН, наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.

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«Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей», — зазначила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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