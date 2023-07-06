Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію — Finance.ua

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Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію

Особисті фінанси
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Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію
Підрив Каховської ГЕС: постраждалим почали виплачувати компенсацію
Мешканці Херсонської області, які постраждали від затоплення внаслідок руйнування Каховської дамби почали отримувати компенсації від держави та ООН.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Держказначейство вже перерахувало 2,66 мільйона гривень на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки», — сказано в повідомленні.
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Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.
Як повідомила представниця організації з кластера ООН, наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.
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«Є державницьке рішення виплатити одноразову грошову допомогу постраждалим від підтоплення. Це рішення Президента. Маємо якомога пришвидшити процес виплат. Я також дякую міжнародним організаціям, які допомагають підтримувати наших людей», — зазначила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Finance.ua
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