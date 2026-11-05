Підприємства зможуть захищати не лише власні об’єкти: що змінилося для приватної ППО

Українські підприємства зможуть залучати приватну протиповітряну оборону для захисту не лише власних об’єктів, а й майна інших компаній. Кабмін розширив можливості експериментального проєкту та змінив вимоги до його учасників.

Відповідне рішення, ініційоване Міністерством оборони України , уряд ухвалив на своєму засіданні. Зміни мають посилити захист критичної інфраструктури на тлі збільшення повітряних атак з боку росії.

Нові правила роботи приватної ППО

Уряд затвердив шість основних змін до експериментального проєкту:

захист об’єктів інших компаній: підприємства, які вже долучилися до проєкту, зможуть захищати не тільки власні об’єкти, а й майно інших компаній на підставі договору;

підприємства, які вже долучилися до проєкту, зможуть захищати не тільки власні об’єкти, а й майно інших компаній на підставі договору; передача засобів ППО: уповноважені підприємства зможуть передавати одне одному засоби протиповітряної оборони в користування. Для цього потрібне спільне рішення з командуванням Повітряних Сил;

уповноважені підприємства зможуть передавати одне одному засоби протиповітряної оборони в користування. Для цього потрібне спільне рішення з командуванням Повітряних Сил; нові критерії участі: до проєкту зможуть долучатися підприємства зі статусом резидента Defence City та/або компанії, які Міністерство оборони визначило критично важливими;

до проєкту зможуть долучатися підприємства зі статусом резидента Defence City та/або компанії, які Міністерство оборони визначило критично важливими; використання літаків: до складу груп протиповітряної оборони дозволили залучати пілотовані повітряні судна;

до складу груп протиповітряної оборони дозволили залучати пілотовані повітряні судна; застосування дронів-перехоплювачів: розширено можливості їх використання, зокрема врегульовано застосування бойових частин та електродетонаторів підприємствами;

розширено можливості їх використання, зокрема врегульовано застосування бойових частин та електродетонаторів підприємствами; зниження вікового порогу: мінімальний вік учасників груп приватної ППО зменшили з 21 до 18 років.

При цьому приватна протиповітряна оборона, як і раніше, працюватиме під контролем військового командування та залишатиметься частиною єдиної системи ППО Збройних Сил України.

Мета проєкту приватної ППО

Експериментальний проєкт реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

Він дає змогу підприємствам додатково захищати працівників, виробничі потужності та енергетичні об’єкти, які регулярно стають цілями атак російських безпілотників.