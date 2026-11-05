Підприємства зможуть захищати не лише власні об’єкти: що змінилося для приватної ППО
Нові правила роботи приватної ППО
- захист об’єктів інших компаній: підприємства, які вже долучилися до проєкту, зможуть захищати не тільки власні об’єкти, а й майно інших компаній на підставі договору;
- передача засобів ППО: уповноважені підприємства зможуть передавати одне одному засоби протиповітряної оборони в користування. Для цього потрібне спільне рішення з командуванням Повітряних Сил;
- нові критерії участі: до проєкту зможуть долучатися підприємства зі статусом резидента Defence City та/або компанії, які Міністерство оборони визначило критично важливими;
- використання літаків: до складу груп протиповітряної оборони дозволили залучати пілотовані повітряні судна;
- застосування дронів-перехоплювачів: розширено можливості їх використання, зокрема врегульовано застосування бойових частин та електродетонаторів підприємствами;
- зниження вікового порогу: мінімальний вік учасників груп приватної ППО зменшили з 21 до 18 років.
Мета проєкту приватної ППО
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