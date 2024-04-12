Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків — Finance.ua

Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків

На прифронтових територіях місцева влада зможе звільняти підприємства від місцевих податків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам», — сказано в повідомленні.

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Як пояснили в міністерстві, через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків.

Від яких податків буде звільнений бізнес

Місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від:

податку за землю;

податку на нерухоме майно;

єдиного податку.

Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

Яких територій стосуються зміни

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції.

Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини, яка зазнає значної шкоди через невибіркові обстріли рф.

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Нагадаємо, у березні бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань.

Поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів сприяли нарощення морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності.

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