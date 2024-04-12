Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків — Finance.ua

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Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків

Казна та Політика
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Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків
Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків
На прифронтових територіях місцева влада зможе звільняти підприємства від місцевих податків.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам», — сказано в повідомленні.
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Як пояснили в міністерстві, через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків.

Від яких податків буде звільнений бізнес

Місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від:
  • податку за землю;
  • податку на нерухоме майно;
  • єдиного податку.
Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

Яких територій стосуються зміни

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції.
Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини, яка зазнає значної шкоди через невибіркові обстріли рф.
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Нагадаємо, у березні бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань.
Поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів сприяли нарощення морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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