Які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності — Finance.ua

Які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності Сьогодні 14:32

Які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності

Понад 400 тис. фінансових звітностей подали компанії у 2023 році, за даними Держстату. З них 0,6% документів містять помилки. Опендатабот проаналізував, які бізнеси найчастіше припускаються помилок у фінзвітності, та виявив топ найпоширеніших похибок.

Де подають звітність? Майже половину фінансових звітів український бізнес подав через програмне забезпечення (ПЗ) MEDOC — 214 тис. або 53,6%. На другому місці Кабінет платника податків ДПА — майже 125 тис. або 31,2%. Значно менша частка випала на сервіси Соната та Арт-Звіт Pro — всього 4,3% та 3% відповідно.

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Загальна кількість документів з помилками склала 2,6 тис. — це 0,6% від загальної кількості звітів. Варто зауважити, що кількість помилок у різних сервісах також різнилась: наприклад, у MEDOC та CABINET — 0,7% та 0,5% відповідно. А от у FZ, якою скористалося лише близько 2 тисяч компаній, відсоток похибок вищий — 3,9%.

Основною помилкою є розміщення звіту в гривнях, а не в тисячах. Серед типів бізнесу на обслуговуючі кооперативи припадає 23,5% від загальної кількості таких помилок — це абсолютний рекорд. Натомість товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та профспілки є лідерами серед неточностей з частками — 9,6% та 6,7% відповідно

Похибки у фінансовій звітності, перш за все, створюють проблеми для самої компанії — від уваги Податкової до складнощів із залученням додаткового фінансування від банків. Опендатабот ретельно перевіряє всі звіти, для того щоб помилки в деклараціях не впливали на розрахунок трендів економіки або рейтингів.

Держстат регулярно публікує здану звітність — отже, бізнес, що припустився помилок, може перездати та оновити свої дані", — коментує експерт у сфері відкритих даних засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

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