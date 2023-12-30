Підприємці отримали ще 3 мільярди за програмою кредитів під 5−7−9%: ТОП-10 банків — Finance.ua

Підприємці отримали ще 3 мільярди за програмою кредитів під 5−7−9%: ТОП-10 банків Сьогодні 12:30 — Кредит&Депозит

Підприємці отримали ще 3 мільярди за програмою кредитів під 5−7−9%: ТОП-10 банків, Фото: freepik.com

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 78 303 кредити на загальну суму 263,1 млрд грн, з яких 53 013 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 114,6 млрд гривень (станом на 25.12.2023 р.).

Про це повідомив МІнфін.

За минулий тиждень у межах Програми видано 634 пільгових кредити на загальну суму 3 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки — 465 кредитів на суму 1,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» укладено 43 481 кредитний договір на загальну суму 173,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 32 537 кредитів на суму 88 млрд грн), з яких:

— 12,01 млрд грн — на інвестиційні цілі;

— 8,93 млрд грн — як антикризові кредити;

— 3,73 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

— 36,29 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

— 58,28 млрд грн — на антивоєнні цілі.

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Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

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За Державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5−7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. № 229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва».

Також нещодавно відбувся офіційний запуск Програми « Доступний факторинг » — нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.

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