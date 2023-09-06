Підприємці цьогоріч отримали вже 126 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців — Finance.ua

Підприємці цьогоріч отримали вже 126 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Підприємці цьогоріч отримали вже 126 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців

З початку 2023 року держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Майже 6 тисяч підприємців отримали від уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО», — повідомила Бережна.

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Вона нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, — лише одна з комплексу заходів уряду, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце.

Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення;

за кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців;

у 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

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