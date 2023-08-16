Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень — Finance.ua

Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень

Міністерство соціальної політики 15 серпня спрямувало 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають 2,5 млн осіб.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки і допомога в подоланні викликів, спричинених війною, для внутрішньо переміщених осіб. Одним з інструментів підтримки є допомога на проживання для ВПО. Це — одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Виплати здійснюються за новими правилами

Нещодавно було запроваджено два виплатних періоди замість трьох, як це було раніше. Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

Також для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 р. вона автоматично продовжується на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

При цьому виплати будуть припинені громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 р. (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).

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«Такі кроки дозволяють державі підвищити цільовість використання бюджетних коштів, спрямовувати їх без затримки саме тим, хто цього потребує», — пояснюють в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

станом на 14.08.2023 в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, після 24.02.2023 перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них — вже перемістились повторно;

найбільша кількість таких осіб зареєстровано у Дніпропетровській та Харківській областях.

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