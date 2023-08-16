Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень

Казна та Політика
27
Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень
Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень
Міністерство соціальної політики 15 серпня спрямувало 5,71 млрд гривень на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають 2,5 млн осіб.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки і допомога в подоланні викликів, спричинених війною, для внутрішньо переміщених осіб. Одним з інструментів підтримки є допомога на проживання для ВПО. Це — одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Виплати здійснюються за новими правилами

Нещодавно було запроваджено два виплатних періоди замість трьох, як це було раніше. Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.
Також для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 р. вона автоматично продовжується на 6 міс., до кінця січня 2024 р.
При цьому виплати будуть припинені громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 р. (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).
Читайте також
«Такі кроки дозволяють державі підвищити цільовість використання бюджетних коштів, спрямовувати їх без затримки саме тим, хто цього потребує», — пояснюють в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 14.08.2023 в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, після 24.02.2023 перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них — вже перемістились повторно;
  • найбільша кількість таких осіб зареєстровано у Дніпропетровській та Харківській областях.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.