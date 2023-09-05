Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень — Finance.ua
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Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень

Енергетика
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Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень
Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень
Минулої зими росія наносила ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури, тому українці жили в умовах постійних відключень світла. Цього року ворог може продовжити свої атаки.
У низці областей, готуючись до можливого блекауту, розробили графіки відключень електроенергії, пише «Апостроф».

Вінницька область

У «Вінницяобленерго» повідомили, що запровадження графіків відключень можливе у разі дефіциту генерації чи аварійних ситуацій. Світло також можуть вимикати для запобігання порушенню режиму роботи об'єднаної енергосистеми України.
У компанії зазначили, що тривалість знеструмлення може коливатись від двох до чотирьох годин.
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Івано-Франківська область

У «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що в області будуть введені шість черг графіків погодинних вимкнень, які погоджені з ОВА. Про їхнє застосування повідомлять заздалегідь.

Львівська область

Графіки відключення світла буде запроваджено з жовтня. «Львівобленерго» проводить інформування споживачів про приналежність до груп у графіках відключень.

Полтавська область

В ОВА повідомили, що у разі дефіциту електроенергії у регіоні може бути шість черг відключення світла. Про графік стане відомо лише після початку опалювального сезону.

Хмельницька область

У «Хмельницькобленерго» повідомляють мешканцям про можливі погодинні відключення світла. Наразі триває розроблення графіків. Вони будуть містити шість черг.
До речі, Finance.ua розповідав, які прилади найбільше тягнуть електроенергії, як мінімізувати її споживання та чи можливо знищити всю енергосистему України.

Які пристрої «з'їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Обозреватель
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