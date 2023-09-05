Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень — Finance.ua

Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень Сьогодні 19:37 — Енергетика

Підготовка до зими: в окремих областях України розроблені графіки відключень

Минулої зими росія наносила ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури, тому українці жили в умовах постійних відключень світла. Цього року ворог може продовжити свої атаки.

У низці областей, готуючись до можливого блекауту, розробили графіки відключень електроенергії, пише «Апостроф».

Вінницька область

У «Вінницяобленерго» повідомили, що запровадження графіків відключень можливе у разі дефіциту генерації чи аварійних ситуацій. Світло також можуть вимикати для запобігання порушенню режиму роботи об'єднаної енергосистеми України.

У компанії зазначили, що тривалість знеструмлення може коливатись від двох до чотирьох годин.

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Івано-Франківська область

У «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що в області будуть введені шість черг графіків погодинних вимкнень, які погоджені з ОВА. Про їхнє застосування повідомлять заздалегідь.

Львівська область

Графіки відключення світла буде запроваджено з жовтня. «Львівобленерго» проводить інформування споживачів про приналежність до груп у графіках відключень.

Полтавська область

В ОВА повідомили, що у разі дефіциту електроенергії у регіоні може бути шість черг відключення світла. Про графік стане відомо лише після початку опалювального сезону.

Хмельницька область

У «Хмельницькобленерго» повідомляють мешканцям про можливі погодинні відключення світла. Наразі триває розроблення графіків. Вони будуть містити шість черг.

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