Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу — Finance.ua

Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу Сьогодні 13:36

Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу

Група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який є в його розпорядженні, пише «Європейська правда».

Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до ЄС, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні.

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«Як кінцеву мету необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу і СПГ (скрапленого природного газу. — Ред.). Альтернативою повній забороні могло б стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ», — йдеться в тексті, який цитує Bloomberg.

Там також закликають накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить СПГ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

Заяву підписали три країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Як повідомлялося, Європейська комісія у вівторок, 14 січня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти росії.

Європейська правда За матеріалами:

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