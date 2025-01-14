Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу — Finance.ua
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Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу

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Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу
Підготовка 16-го пакету санкцій. Десять країн ЄС закликали ввести обмеження проти російського газу
Група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який є в його розпорядженні, пише «Європейська правда».
Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до ЄС, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні.
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«Як кінцеву мету необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу і СПГ (скрапленого природного газу. — Ред.). Альтернативою повній забороні могло б стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ», — йдеться в тексті, який цитує Bloomberg.
Там також закликають накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить СПГ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.
Заяву підписали три країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.
Як повідомлялося, Європейська комісія у вівторок, 14 січня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти росії.
За матеріалами:
Європейська правда
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