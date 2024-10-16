Photoshop отримає нові інструменти ШІ — Finance.ua

Photoshop отримає нові інструменти ШІ 16.10.2024, 00:30 — Технології&Авто

Photoshop отримає нові інструменти ШІ

Компанія Adobe представила низку нових функцій на базі штучного інтелекту для своїх програм з пакету Creative Cloud під час щорічної конференції Adobe Max.

Photoshop збагатився функцією Distraction Removal («Видалення відволікаючих елементів»), яка доповнює вже наявний інструмент Remove. Ця нова функція автоматично виявляє та прибирає такі елементи як люди, дроти та кабелі одним кліком. Користувачі тепер можуть обирати між використанням генеративного ШІ (на базі моделі Adobe Firefly) або негенеративного ШІ для роботи з інструментом Remove.

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Adobe оновила модель Firefly Image 3, яка тепер працює з інструментами Generative Fill, Generative Expand, Generate Similar та Generate Background. Компанія стверджує, що нова версія покращує різноманітність та фотореалістичність згенерованих зображень, а також краще розуміє складні запити.

В Adobe Illustrator з’явилася нова функція Objects on Path, яка дає змогу швидко прикріплювати, розташовувати та переміщувати об’єкти вздовж будь-якої форми контуру. Інструмент Mockup для створення макетів на 3D-моделях став загальнодоступним, а функція Image Trace для перетворення растрових зображень на векторні отримала вдосконалення.

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InDesign отримав інструмент Generative Expand, який дозволяє розширювати зображення для відповідності будь-якому макету. У Premiere Pro з’явилася функція Generative Extend, що базується на новій моделі Firefly AI Video.

Більшість нових функцій вже доступні користувачам, але деякі, як-от Generative Extend у Premiere Pro, перебувають на стадії бета-тестування.

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