Adobe додає ШІ-функції у Photoshop — Finance.ua

Adobe додає ШІ-функції у Photoshop Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Adobe додає ШІ-функції у Photoshop

Adobe Inc. додає технологію штучного інтелекту (ШІ) для створення зображень у своє флагманське програмне забезпечення для редагування Photoshop.

Про це пише Reuters.

Компанія заявила, що це стало початком великого кроку додавання таких технологій штучного інтелекту до набору програм, призначених для креативних професіоналів.

Хоча такі програми, як Dall-E від OpenAI, захопили увагу, перетворюючи текстові підказки у зображення, вони ще не знайшли широкого застосування великими корпораціями через юридичні питання, повʼязані з даними, що використовуються для розробки систем.

Adobe прагнула вирішити ці проблеми за допомогою базової технологічної системи, яку вона називає Firefly, що була спеціально створена з легальними для використання даними зображень і, за словами Adobe, може використовуватись у комерційних умовах.

Adobe тестувала систему близько шести тижнів на окремому вебсайті і у вівторок заявила, що додасть засновані на ній функції у Photoshop, найвідоміший продукт компанії.

Одна з нових функцій називатиметься «Генеративне заповнення», і вона дозволить користувачам розширювати вихідне зображення, яке було надто близько обрізане, за допомогою компʼютерного контенту або додавати функції на основі текстового опису.

Елі Грінфілд, директор з технологій цифрових медіа в Adobe, сказав, що мета цього інструменту не в тому, щоб замінити художників-графіків, а в тому, щоб вони могли швидше створювати нові зображення з безлічі ідей. У минулому їм довелося б витрачати години на пошуки у фотоархівах та вручну склеювати фрагменти існуючих зображень.

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