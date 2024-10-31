Philip Morris закриває заводи у Німеччині — Finance.ua

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Philip Morris закриває заводи у Німеччині

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Philip Morris закриває заводи у Німеччині
Philip Morris закриває заводи у Німеччині
Тютюновий гігант Philip Morris оголосив про закриття своїх заводів у Німеччині. Причиною став попит, який дедалі падає на тютюн у Європі.
Про це пише німецький таблоїд Bild.
За інформацією компанії, виробництво на берлінській фабриці з обробки тютюну припиниться у першій половині 2025 року. У Дрездені, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок, випуск завершать до середини 2025 року.
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Причиною такого рішення став падаючий останніми роками в Європі попит на цигарки. Очікується, що ця тенденція продовжиться.
Усього під скорочення потраплять 372 співробітники, з яких близько 270 працюють на дрезденському підприємстві. Philip Morris пообіцяв запропонувати «справедливі рішення» всім працівникам, які підлягають звільненню.
Рішення Philip Morris, як зазначають аналітики, відображає зміни у тютюновій індустрії, де попит на традиційні сигарети знижується, і компанії адаптуються до нових умов ринку.
За матеріалами:
suspilne.media
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