Philip Morris інвестує 30 млн доларів у нове виробництво в Україні — Finance.ua
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Philip Morris інвестує 30 млн доларів у нове виробництво в Україні

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Philip Morris інвестує 30 млн доларів у нове виробництво в Україні
Philip Morris інвестує 30 млн доларів у нове виробництво в Україні
Philip Morris International інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області. Це дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому.
Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс.
«Наше нове підприємство забезпечить надійне постачання продукції та можливості працевлаштування для українців. Але це більше, ніж лише інвестиція в інфраструктуру та розширення можливостей нашої компанії. Це демонстрація нашої відданості Україні та її народу. Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів — впевненості в економіці України, українському народові та майбутньому України», — заявив Массімо Андоліна, президент європейського регіону Philip Morris International.
Як каже Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна», нове виробництво буде розташоване на локації, яка була запропонована UkraineInvest. Воно створить робочі місця та підтримає українську економіку у важкий для країни час.
За матеріалами:
Finance.ua
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