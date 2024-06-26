ПФУ завершив виплату пенсій українцям за червень — Finance.ua

ПФУ завершив виплату пенсій українцям за червень Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

ПФУ завершив виплату пенсій українцям за червень

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за червень 2024 року. На пенсійні виплати направлено 62,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані пресслужби ПФУ.

Ця цифра свідчить, що ПФУ збільшив фінансування пенсійних виплат, адже, для порівнння, у травні на пенсії було направлено 60,9 млрд гривень, а в квітні — 60,5 млрд гривень.

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На пенсійні виплати спрямовано 62,3 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,8 млрд грн, через уповноважені банки — 52,5 млрд грн.

Як зазначають у Пенсійному фонді, станом на 25 червня профінансовано:

на виплату житлових субсидій та пільг — 1447,2 млн грн;



на страхові виплати — 2483,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1315,9 млн грн.



У червні надано 825 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у квітні 2024 року відбувся перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії було автоматично перераховано пенсіонерам, які:



— після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу;



— відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.



перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак сказала, що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці;

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