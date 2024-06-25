Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій — Finance.ua

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Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій

Особисті фінанси
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Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
Мешканці в районах активних бойових дій і тимчасово окупованих територій, для продовження отримання субсидій і пільг, мають звернутися до органів Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
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Як повідомляється, одержувачі житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій і з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії чи пільги, — для продовження року слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами.
Звернутися до органу Фонду можна в один із способів, зокрема, через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.
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Також — поштовим відправленням — на адресу органу Фонду або в режимі онлайн, а саме через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».
Зазначається, що нагадування цільовій аудиторії розміщене в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду в розділі «Мої повідомлення» — рубрика «Індивідуальні повідомлення».
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За матеріалами:
Finance.ua
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