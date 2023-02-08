ПФУ профінансував виплату субсидій: скільки виплатять за останній місяць — Finance.ua

ПФУ профінансував виплату субсидій: скільки виплатять за останній місяць Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як повідомляє прес-служба ПФУ, станом на 7 лютого профінансовано: 13,8 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 3,4 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» (за повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 6 лютого доставлено 31,3% профінансованих сум), 10,4 млрд грн — через уповноважені банки (на рахунки пенсіонерів зараховано 100 % профінансованих сум);

3,1 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг; 1244,7 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 346,1 млн грн — на оплату лікарняних.

У лютому надано 239 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, функції із виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Пенсійний фонд також оприлюднив дані щодо чисельності одержувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» у січні 2023 року.

Усього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта».

Найбільше українців отримували пільги та субсидії в державному Ощадбанку — 834,3 тисяч осіб, ще 826,3 тисяч — в державному ПриватБанк у, 60,3 тисяч в Райффайзен Банку, 64,1 тисяч — в інших банках.

Довідка Finance.ua:

Як отримати субсидію ВПО. Переселяючись із прифронтових зон, переміщені особи повідомляють представникам соціального захисту, звідки прибули. В управлінні соцзахисту (або у ЦНАПі) можна клопотати про оформлення чи продовження субсидії. Також переселенці мають змогу подати документи на субсидію онлайн — через застосунок «Дія». Для цього знадобиться такий пакет документів:

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

довідка про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи;

документи, які закріплюють право на отримання пільг;

відомості про сімейні доходи;

інформація про осіб, які проживають у будинку/квартирі.

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