Перший дзвінок у медичний асистанс: про що варто пам’ятати Сьогодні 21:02 — Страхування

Перший дзвінок у медичний асистанс: про що варто пам’ятати

Finance.ua розповідає, як себе підготувати до першого дзвінка в медичний асистанс, якщо у вас договір медичного страхування.

1. Якщо ви вже зателефонували до медичного асистансу, треба чітко вказувати лікарю-координатору свої симптоми, за якими вже він надає вузькопрофільного фахівця.

Також тут стають у пригоді й мобільні застосунки, які можуть допомогти розв’язати проблему, якщо людина про неї не хоче говорити телефоном.

2. Окрім того, потрібно розуміти, в яку саме клініку ви б хотіли записатися.

Попередньо рекомендуємо дізнатися, яка саме клініка знаходиться поруч з вашим будинком або роботою. В яку саме аптеку потім треба буде піти та забрати медикаменти, і до цього питання від координатора також треба бути готовим.

3. У жодному випадку не потрібно самому собі встановлювати діагнози, адже за цим треба звертатися до лікарів. Від вас необхідні лише симптоми. І тут ви вже можете направляти координатора, аби за ними він відправив вас до вузькопрофільного спеціаліста, який і встановить вам діагноз. І вже за ним вам буде покриватися лікування.

Наприклад, якщо ви телефонуєте з біллю в животі… Координатор за протоколом буде йти й визначить, що це, наприклад, апендицит. У разі болю в животі, координатор за протоколом має вас відправити до хірурга. Тут ви можете скоординувати асистанс і сказати: в мене апендикса вже немає, операція була, це точно не він. Тож, тут варто сказати, що ви щось не те з’їли та це, відповідно, отруєння. Тоді вже це зовсім до іншого лікаря.

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4. Якщо у вас виникли питання щодо того, до якої саме страхової варто звертатися для оформлення ДМС, то тут у пригоді й стане наш сервіс, де ви можете залишити заявку на це і ми відберемо для вас найкращі компанії.

5. Ключове, на що треба звертати увагу під час вибору страхової — кількість застрахованих осіб, ключові партнери, з якими має договір компанія, мобільний застосунок, бо так значно простіше контактувати з медичним асистансом, та чи є у компанії власний контакт-центр, чи в неї все на аутсорсі.

Річ у тому, якщо компанія цінує свою репутацію, то вона повинна мати саме свій контакт-центр. Ну і коли ви вже обрали страхову, то перед підписанням контракту уважно ознайомтеся з договором, бо як і всюди, для вас можуть виплисти «сюрпризи», коли в теорії ви думали про одне, а на практиці виявилося все трошки інакше.

Детальніше про те, що таке ДМС і для чого воно потрібне, читайте у статті за посиланням. 💊

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