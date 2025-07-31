«Страхування по-людськи»: як працює страхування майна від ракет і «шахедів» — Finance.ua

«Страхування по-людськи»: як працює страхування майна від ракет і «шахедів»
У новому випуску 2 сезону подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua ми поговоримо про страхування від ракет і дронів — на тему, яка щодня стає все актуальнішою. Розбираємося разом із експертами:
✅ Андрій Семченко, CEO страхової компанії ІНГО, пояснить, як працює страхування від воєнних ризиків, які об’єкти можна застрахувати та скільки реально коштує захист житла чи авто.
✅ Дмитро Соколов, керівник страхового напряму Finance.ua та Minfin.com.ua, розповість, як оформити поліс онлайн, чи сумісне страхування з програмою «єВідновлення» та чому цей сервіс вже сьогодні рятує гаманці українців.
На вас чекає багато корисної інформації:
❓Як працює страхування від воєнних ризиків?
❓Чому українці не довіряють страхуванню — і як це змінюється?
❓ Як визначається сума компенсації?
❓ Як саме відбувається виплата?
У відео пояснюємо, як уберегти квартиру, авто чи бізнес від «прильотів». Людською мовою👇
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