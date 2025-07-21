Оформлюйте медичне страхування співробітників — отримуйте SPA-вікенд для себе у подарунок! Сьогодні 13:59 — Страхування

Оформлюйте медичне страхування співробітників — отримуйте SPA-вікенд для себе у подарунок!

Піклуйтеся про команду разом із Finance.ua та отримуйте відпочинок у подарунок. Оформіть добровільне медичне страхування для ваших співробітників — і гарантовано отримайте один з приємних бонусів:

🎁 сертифікат на вечерю в будь-якому ресторані на вибір;

🎁 сертифікат на вікенд у SPA-готелі Wish Aqua & SPA Resort;

🎁 сертифікат на релакс-вікенд у Карпатах в WOOD HOTEL RESORT & SPA;

🎁 сертифікат на вікенд у комплексі Emily Resort.

Бонус визначається відповідно до суми страхового платежу за договором.

Офіційні умови акції за посиланням.

Чому обирають медичне страхування на Finance.ua:

✅ Індивідуальний підхід

Допоможемо скласти оптимальну програму для команд від 10 до 100 людей з балансом ціни та наповнення

✅ Швидкість та комфорт

Швидке оформлення договору, без зайвих турбот, цілодобова підтримка.

✅ Прозорість і чесність

ідкрито розповідаємо про переваги та недоліки кожної страхової компанії.

✅ Бонуси співробітникам

Кожен працівник отримує подарунки з програми лояльності Finance.ua. Перелік за посиланням

✅ Безкоштовний вебінар

Розповімо співробітникам, як ефективно використовувати медичне страхування.

✅ Експертиза

Багаторічний досвід команди Finance.ua у сфері медичних страхових програм.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.