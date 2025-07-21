Оформлюйте медичне страхування співробітників — отримуйте SPA-вікенд для себе у подарунок!
Піклуйтеся про команду разом із Finance.ua та отримуйте відпочинок у подарунок. Оформіть добровільне медичне страхування для ваших співробітників — і гарантовано отримайте один з приємних бонусів:
🎁 сертифікат на вечерю в будь-якому ресторані на вибір;
🎁 сертифікат на вікенд у SPA-готелі Wish Aqua & SPA Resort;
🎁 сертифікат на релакс-вікенд у Карпатах в WOOD HOTEL RESORT & SPA;
🎁 сертифікат на вікенд у комплексі Emily Resort.
Бонус визначається відповідно до суми страхового платежу за договором.
Офіційні умови акції за посиланням.
Чому обирають медичне страхування на Finance.ua:
✅ Індивідуальний підхід
Допоможемо скласти оптимальну програму для команд від 10 до 100 людей з балансом ціни та наповнення
✅ Швидкість та комфорт
Швидке оформлення договору, без зайвих турбот, цілодобова підтримка.
✅ Прозорість і чесність
ідкрито розповідаємо про переваги та недоліки кожної страхової компанії.
✅ Бонуси співробітникам
Кожен працівник отримує подарунки з програми лояльності Finance.ua. Перелік за посиланням.
✅ Безкоштовний вебінар
Розповімо співробітникам, як ефективно використовувати медичне страхування.
✅ Експертиза
Багаторічний досвід команди Finance.ua у сфері медичних страхових програм.
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