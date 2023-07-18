Перший Cybertruck від Tesla зійшов з конвеєра в Техасі — Finance.ua

Перший Cybertruck від Tesla зійшов з конвеєра в Техасі 18.07.2023, 01:57 — Технології&Авто

Перший Cybertruck від Tesla зійшов з конвеєра в Техасі

Компанія Tesla оголосила, що її довгоочікуваний Cybertruck нарешті почав вироблятися масово на заводі в Техасі. Перший автомобіль зійшов з конвеєра на минулих вихідних. Довгоочікуваний запуск футуристичного пікапа відбувся якраз напередодні оголошення результатів діяльності Tesla за другий квартал 2023 року.

Два роки очікування

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, вперше представив Cybertruck ще у 2019 році, але виробництво стикалося з численними затримками. Спочатку планувалося, що виробництво і доставка будуть здійснені в 2021 році, але Tesla неодноразово переносила терміни через дефіцит компонентів.

У липні 2022 року Маск встановив новий графік виробництва на літо 2023 року. Під час зустрічі й обговорення прибутків Tesla за перший квартал 2023 року Маск також пообіцяв організувати доставку Cybertruck наприкінці третього кварталу.

На щорічних зборах акціонерів Tesla в травні 2023 року Маск висловив упевненість, заявивши, що компанія потенційно зможе поставляти від 250 000 до 500 000 одиниць на рік після початку повномасштабного виробництва. Автовиробник запланував початок масового виробництва на кінець цього року.

Галузеві аналітики з нетерпінням очікують обговорення прибутків Tesla за другий квартал, запланованого на середу, 19 липня, оскільки вони шукають більш точних деталей щодо виробництва, доставки та специфікацій Cybertruck.

Дрібні проблеми великого авто

Хоча Tesla пояснює затримки типовими проблемами в ланцюжку поставок, витік документів проливає світло на інші фундаментальні недоліки в дизайні та інженерії автомобіля. У січні 2022 року викривач передав німецькому виданню Handelsblatt 100 гігабайт файлів, які виявили серйозні проблеми з гальмуванням, силовою установкою, підвіскою, герметизацією та конструкцією передсерійних прототипів.

Цікавий факт! Згідно зі звітом Electrek у листопаді 2022 року, на Cybertruck накопичилося понад 1,5 мільйона замовлень. З 2019 року клієнти Tesla можуть внести депозит у розмірі 100 доларів, який підлягає поверненню, для забезпечення своїх попередніх замовлень.

Скільки коштуватиме Tesla Cybertruck

Спочатку Tesla оцінювала вартість Cybertruck від 39 900 доларів за одномоторну і задньопривідну модель з буксирувальною здатністю 3,4 тонни і запасом ходу понад 320 кілометрів. Однак тепер ця модель, швидше за все, буде коштувати близько 50 000 доларів.

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Очікується, що двомоторна повнопривідна версія коштуватиме приблизно 60 000 доларів, а її буксирувальна здатність перевищуватиме 4,5 тонни і запас ходу становитиме понад 480 кілометрів. Найдорожчий варіант, вартістю близько 70 000 доларів, матиме три електродвигуни, повний привід, буксирувальну здатність 6,3 тонни і запас ходу на акумуляторі понад 800 кілометрів.

Із запуском Cybertruck Tesla вийде в ще один прибутковий сегмент електромобілів на американському ринку. Cybertruck буде конкурувати з електричними пікапами, такими як Ford F-150 Lightning (60 000 доларів), Chevrolet Silverado EV (77 905 доларів) і Rivian R1T (74 000 доларів).

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