Ілон Маск припускає, що всі традиційні валюти стануть цифровими до 2030 року — Finance.ua

Ілон Маск припускає, що всі традиційні валюти стануть цифровими до 2030 року Сьогодні 23:44 — Фінтех і Картки

Ілон Маск припускає, що всі традиційні валюти стануть цифровими до 2030 року

Генеральний директор Twitter Ілон Маск висловив сміливе припущення щодо глобальної сфери фінансів. Мільярдер припускає, що до 2030 року, який потенційно може стати каталізатором для Bitcoin та Ethereum, всі традиційні активи світу матимуть свій цифровий аналог.

Читайте також Ілон Маск пророкує катастрофу для людства через штучний інтелект

Бізнесмен відповів на допис користувача Twitter, відомого як growing_daniel, який заявив, що до кінця десятиліття всі традиційні валюти можуть бути оцифровані за допомогою комп’ютерних або графічних процесорів (GPU). Зокрема, автор послався на те, що майнери, які видобувають криптовалюту за принципом proof-of-work (PoW), використовують графічні процесори для видобутку цифрових активів. Також growing_daniel послався на зростаючу тенденцію діджиталізації фіатної валюти.

У відповідь підприємець-мільярдер погодився із загальним настроєм, хоча й уточнив, що слід змінити термінологію для позначення технології, що лежить в основі цифровізації активів: «Ми, мабуть, повинні перестати називати їх графічними процесорами, але так».

Заяви таких впливових осіб, як Ілон Маск, можуть суттєво вплинути на криптовалютний сектор, потенційно підвищуючи ціни на BTC та ETH, а також на мем-коїни.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.